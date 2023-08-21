Непомнящий: я не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом «Спартака»

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на победу «Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:1).

«Семак явно работает над тем, чтобы обновлённый состав сыграл так, как надо. Он продолжает строительство новой игры с сегодняшним составом.

Хочу акцентировать внимание на том, что вчера в составе появились Марио и Караваев. Мы понимаем, что Караваев всегда закрывал фланг, но теперь в команде есть Фернандес. Теперь они оба играют в атаку. У меня нет сомнений, что Марио впишется в состав, он нужен этой команде. Сергей Богданович рассчитывает на Фернандеса и на Караваева. В каком-то смысле команда перестраивается со всех сторон. «Зенит» на пути к своей лучшей игре, для меня клуб всё ещё главный претендент на чемпионство.

Я немного удивился стартовому составу, который выбрал Абаскаль. Почему Литвинов оказался вне состава? Я не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом. Часто игроки сами не понимают, что им надо делать. «Спартак» не сыграл на своём уровне», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».