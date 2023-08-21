Захарян: рад быть в таком великом клубе, как «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян принял участие в официальной пресс-конференции, посвящённой трансферу из «Динамо».

«Не мне себя хвалить, но могу сказать, что я игрок, который любит атаковать и забивать, а также помогать команде всем, чем смогу. Я рад быть здесь, в таком великом клубе, как «Реал». Всегда следил за испанским футболом и этой командой. Я хотел играть здесь и, услышав об интересе «Реала» ко мне, не колебался ни секунды.

Я всегда следил за этой командой, мне очень нравится её стиль. Но больше всего мне понравилось то, что «Реал» по-настоящему хотел меня подписать и сделал всё возможное для того, чтобы я оказался в этой прекрасной команде. На стадионе прекрасная атмосфера, многие фанаты прыгали и кричали. Это было потрясающе. И я не ожидал, что партнёры меня так примут. Они были очень дружелюбными и очень мне помогли после перехода.

Конечно, я хотел сыграть уже в прошлую субботу, потому что сидеть на трибунах сложнее. Но я пока не знаю, приму ли участие в следующем матче, ещё рано об этом говорить», — приводит слова Захаряна AS.

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