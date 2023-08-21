Сумма отступных в контракте Захаряна с «Реалом Сосьедад» — € 75 млн

Стали известны подробности контракта российского полузащитника Арсена Захаряна с испанским «Реалом Сосьедад». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, в соглашении россиянина с новой командой есть пункт о сумме отступных, которая составляет € 75 млн.
Также у Захаряна в «Реале Сосьедад» нефиксированный размер зарплаты, зависящий от участия клуба в Лиге чемпионов. Если команда полузащитника не будет участвовать в главном континентальном турнире, то россиянин будет зарабатывать € 1,4 млн в год, в ином случае выплаты игроку увеличатся на несколько сотен тысяч.
Соглашение 20-летнего Захаряна с «Реалом Сосьедад» рассчитано на шесть лет. Французский «Страсбург», тоже желавший приобрести игрока в нынешнее трансферное окно, предлагал соглашение на семь лет с возможностью продления ещё на сезон.
- 21 августа 2023
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