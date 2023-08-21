Первая лига: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 21 августа, был сыгран последний матч 6-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. Московское «Торпедо» дома обыграло «Нефтехимик» со счётом 2:1.

Все результаты матчей 6-го тура Первой лиги:

«Шинник» – «Кубань» – 1:0;

«Сокол» – «Химки» — 1:0;

«Волгарь» — «Енисей» — 2:2;

«СКА-Хабаровск» — «Черноморец» – 0:0;

«Тюмень» – «Динамо» Махачкала – 0:0;

«Ленинградец» — «Акрон» – 1:1;

«Родина» – «Алания» – 1:2;

«КАМАЗ» – «Арсенал» Тула — 0:0;

«Торпедо» Москва – «Нефтехимик» — 2:1.

В 6-м туре Первой лиги хозяева одержали всего лишь три победы, в шести случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет тольяттинский «Акрон», набравший 13 очков. «Алания» и «Сокол» идут следом за «Акроном», имея в активе также по 13 очков.