«Фейеноорд» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Соуле
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Нидерландский «Фейеноорд» проявляет интерес к крайнему полузащитнику «Ювентуса» Матиасу Соуле, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «Фейеноорд» хочет взять 20-летнего футболиста в аренду с правом выкупа, тогда как руководство туринского клуба рассчитывает на полноценную продажу аргентинца.
Итальянский клуб приобрёл Матиаса зимой 2020 года из аргентинской команды «Велес Сарсфилд» за € 2,2 млн. За это время Соуле принял участие в 21 игре за первую команду «Ювентуса», в которых смог забить один гол. Аргентинец имеет в своём активе шесть матчей за сборную до 20 лет.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн, а его контракт с нынешним кубом рассчитан до лета 2026 года.
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