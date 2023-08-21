Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фейеноорд» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Соуле

«Фейеноорд» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Соуле
Комментарии

Нидерландский «Фейеноорд» проявляет интерес к крайнему полузащитнику «Ювентуса» Матиасу Соуле, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, «Фейеноорд» хочет взять 20-летнего футболиста в аренду с правом выкупа, тогда как руководство туринского клуба рассчитывает на полноценную продажу аргентинца.

Итальянский клуб приобрёл Матиаса зимой 2020 года из аргентинской команды «Велес Сарсфилд» за € 2,2 млн. За это время Соуле принял участие в 21 игре за первую команду «Ювентуса», в которых смог забить один гол. Аргентинец имеет в своём активе шесть матчей за сборную до 20 лет.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн, а его контракт с нынешним кубом рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Аллегри — о победе над «Удинезе»: есть пара моментов, которые «Ювентусу» нужно улучшить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023