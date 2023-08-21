Аллегри — о победе над «Удинезе»: есть пара моментов, которые «Ювентусу» нужно улучшить

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Удинезе» (3:0) в матче 1-го тура Серии А.
«Есть два момента, которые нам нужно улучшить. Во втором тайме нам нужно было больше двигаться и контролировать мяч, хотя и стоит признать, что было весьма жарко. Кроме того, когда мы допускаем ошибки, нам нужно лучше обороняться на своей половине поля. Одно дело, когда ты ведёшь в счёте 3:0, но в противном случае соперник может здоров осложнить вам жизнь. Думаю, Кьеза – нападающий. Я могу ошибаться, но, на мой взгляд, он форвард. Он чересчур изолирован, выступая на фланге, поэтому он хорошо сыграл в паре с Влаховичем.
Они прогрессируют, но Кьеза снова немного смещался на фланг. Думаю, Кьезе по силам забить 14-16 голов в этом сезоне, и игра на фланге в какой-то степени ограничивает его. Камбьязо очень умён, и когда у вас есть такой игрок, как Кьеза, который может перемещаться по всем зонам, Андреа знает, в какой момент нужно закрыть пространство или найти свободное место. Без Кьезы нам нужен более линейный игрок на позиции крайнего защитника – такой, например, как Костич», — приводит слова Аллегри Football Italia.
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