Кубок России, 22 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 22 августа, состоятся встречи второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
Матчи 22 августа (время начала — московское):
«Рязань» – «Космос» (Долгопрудный) — 13:00;
«Торпедо-Миасс» – «Амкар-Пермь» — 15:00;
«Челябинск» – «Иртыш» (Омск) — 16:30;
«Сахалинец» (Москва) – «Леон Сатурн» (Раменское) — 16:30;
«Астрахань» – «Ротор» (Волгоград) — 17:00;
«Текстильщик» (Иваново) – «Амкал» (Москва) — 19:00.
Во втором раунде принимают участие победители матчей 1/256 финала и оставшиеся команды Второй лиги.
Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из РПЛ выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, выигравший титул в прошлом сезоне.
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