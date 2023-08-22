Кубок России, 22 августа: расписание матчей игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 августа, состоятся встречи второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Матчи 22 августа (время начала — московское):

«Рязань» – «Космос» (Долгопрудный) — 13:00;

«Торпедо-Миасс» – «Амкар-Пермь» — 15:00;

«Челябинск» – «Иртыш» (Омск) — 16:30;

«Сахалинец» (Москва) – «Леон Сатурн» (Раменское) — 16:30;

«Астрахань» – «Ротор» (Волгоград) — 17:00;

«Текстильщик» (Иваново) – «Амкал» (Москва) — 19:00.

Во втором раунде принимают участие победители матчей 1/256 финала и оставшиеся команды Второй лиги.

Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из РПЛ выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, выигравший титул в прошлом сезоне.