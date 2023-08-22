«Милан» отказался уходить в раздевалку в перерыве матча с «Болоньей» в чемпионате Италии

«Милан» отказался идти в раздевалку в перерыве матча 1-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:0), сообщает Football Italia.
По данным источника, главный тренер клуба Стефано Пиоли и футболисты клуба отказались идти в раздевалку в перерыве, поскольку кондиционер в помещении не справлялся с сильной жарой. В связи с этим было принято решение проводить перерыв около скамейки запасных.
Отмечается, это не запрещено регламентом.
Напомним, в составе победителей отличились Оливье Жиру и Кристиан Пулишич.
В следующем туре чемпионата Италии «Милану» предстоит провести матч с «Торино». Встреча состоится 26 августа, начало – в 21:45 мск.
По итогам прошлого сезона «Милан» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 70 очков.
Украинская футболистка забила со штрафного от центральной линии:
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