«Милан» одержал победу над «Болоньей» в игре 1-го тура Серии А

Завершился матч 1-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Мануэлем Берти. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Милан» уверенно обыграл соперника со счётом 2:0.

«Россонери» закрыли все вопросы о победителе матча 1-го тура Серии А ещё до середины первого тайма. На 11-й минуте отличился форвард «Милана» Оливье Жиру, а уже через десять минут забитым мячом отметился новичок команды — вингер Кристиан Пулишич.

В прошлом сезоне сегодняшние соперники встречались дважды в рамках чемпионата Италии. В 3-м туре «Милан» дома одержал победу — 2:0, а в 30-м туре команды на поле «Болоньи» сыграли вничью — 1:1. По итогам сезона-2022/2023 «Милан» набрал 70 очков и занял четвёртое место. «Болонья», в свою очередь, расположилась на девятой строчке, имея в активе 54 очка.