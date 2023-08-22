Адамов: меня могли выкинуть из «Ростова» как собаку. Приходил на тренировки с перегаром

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов рассказал, что испытывал серьёзные проблемы с дисциплиной в период выступлений за «Ростов» в начале 2000-х.
«Попасть в «Ростов» в 19 лет — мечта? Не относился к этому как к какой-то мечте. Просто было приятно, что пригодился такому клубу. Но был момент, когда меня могли выкинуть из команды как собаку. Где-то через год после перехода в «Ростов» в моей жизни появились ночные клубы, тусовки и алкоголь. Мог за неделю четыре раза побывать на вечеринках. Тогда казалось — молодой, могу погулять. Пару раз приходил на тренировки с перегаром. Самое жёсткое было, когда мы с моим другом решили отметить конец сезона.
Пошли, бухнули, влезли в драку — двое против пятерых. На следующее утро было лицо как у боксёра — всё побитое, опухшее. Когда я приехал на базу, все были в шоке. Когда понял, что с этим надо заканчивать? Когда за год сыграл всего восемь игр. Меня просто-напросто все забыли и могли легко выкинуть из команды. А дальше неизвестность. Понял, что надо тормознуть — а то иду куда-то не туда. Тогда главным был Сергей Николаевич Балахнин. Он много беседовал со мной, давал вторые шансы. В один день я подошёл к нему и сказал: «Даю слово, что в клубах меня больше не будет», — приводит слова Адамова Sport24.
- 22 августа 2023
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