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Бернарду Силва подпишет новый контракт с «Манчестер Сити» на этой неделе

«Манчестер Сити» близок к продлению контракта со своим полузащитником Бернарду Силвой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, игрок дал согласие на продление сотрудничества с «горожанами». В «Сити» уверены, что португалец отставит свою подпись под новым соглашением до конца текущей недели.

Сообщается, что новый контракт Силвы будет действовать до июня 2026 года. Действующее соглашение полузащитника с «горожанами» рассчитано до конца июня 2025 года.

В сезоне-2022/2023 Силва провёл 54 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе вингера «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку в «Манчестер Сити».