Жереми Доку перейдёт из «Ренна» в «Манчестер Сити» — Романо
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Игрок французского «Ренна» Жереми Доку перейдёт в английский «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клубы заключили устное соглашение после того, как сегодня утром, 21 августа, было объявлено о новом предложении в размере € 60 млн. Медицинские тесты запланированы на конец этой недели, личные условия долгосрочного контракта согласованы.
В сезоне-2022/2023 Доку провёл 35 матчей за «Ренн» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 21-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
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