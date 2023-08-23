«Рейнджерс» сыграл вничью с ПСВ в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 22 августа, прошёл первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и нидерландским ПСВ. Встреча состоялась на стадионе «Айброкс» (Глазго, Шотландия). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Клеманом Тюрпеном (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Рейнджерс» сыграл вничью с ПСВ со счётом 2:2.

Большую часть первого тайма команды не могли отличиться, но на 45-й минуте Абдалла Сима открыл счёт во встрече, выведя «Рейнджерс» вперёд. Преимущество хозяев длилось недолго — на 61-й минуте Ибраим Сангаре с передачи Жоана Бакайоко сравнял счёт в матче. Вскоре, на 76-й минуте, Рабби Матондо с передачи Сирила Дессерса вновь вывел шотландскую команду вперёд. «Рейнджерс» снова не смог долго удерживать своё преимущество — на 80-й минуте Люк Де Йонг вновь сравнял счёт в матче. Больше голов о встрече забито не было, матч так и закончился — 2:2, результативная ничья.

Команды смогут выявить окончательного победителя в своей паре в ответном матче, который пройдёт 30 августа, ПСВ будет принимать «Рейнджерс» у себя дома. Напомним, победитель в данном противостоянии квалифицируется в группой этап Лиги чемпионов.