«Марсель» провёл предварительные переговоры с агентами Хоакина Корреа

Игрок аргентинской сборной Хоакин Корреа заинтересовал марсельский «Олимпик». Французский клуб провёл предварительные переговоры с представителями футболиста, права на которого принадлежат «Интеру». Об этом сообщает Foot Mercato.

29-летний Корреа больше не входит в планы главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги и намерен сменить команду. По информации французского издания, атакующий полузащитник, которым ранее интересовался другой французский клуб, «Лилль», не прочь покинуть Италию и готов принять новый вызов.

Тем не менее «Марселю» ещё предстоит договориться с «Интером». Сообщается, что ломбардский клуб хочет оформить полноценный трансфер, а не отдавать в аренду игрока, чей контракт действует до 2025 года. При этом «Интер» планирует выручить за Корреа от € 20–25 млн.

Год назад Корреа был приобретён у «Лацио» за € 27 млн после годичной аренды с обязательством выкупа. Именно финансовый вопрос может заставить «Марсель» свернуть переговоры – ранее провансальцы совершили рекордный трансфер, подписав игрока «Порту» Витинью за € 32 млн. На Корреа также претендует «Торино», но аргентинец не горит желанием переходить в этот клуб, поскольку твёрдо намерен покинуть Италию.

В активе Хоакина Корреа 19 матчей за сборную Аргентины (четыре гола). Чемпионат мира в Катаре полузащитник пропустил из-за травмы.