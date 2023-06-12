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«Интер» хочет подписать Кессье и предложил «Барселоне» обмен на двух игроков

«Интер» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Франка Кессье. Миланский клуб предложил сине-гранатовым обмен хавбека на двух игроков — защитника Дензела Думфриса и Хоакина Корреа, сообщает Sport.es.

По информации источника, подобный вариант не устроил каталонцев. Вместо Думфриса и Корреа «Барселона» предпочла бы получить опорного полузащитника «нерадзурри» Марсело Брозовича.

В сезоне-2022/2023 на счету Кессье 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Кессье забивает победный гол в «эль-класико»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее агент Кессье опровергал информацию о том, что его клиент согласен покинуть «Барселону».