Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» хочет подписать Кессье и предложил «Барселоне» обмен на двух игроков

«Интер» хочет подписать Кессье и предложил «Барселоне» обмен на двух игроков
Аудио-версия:
Комментарии

«Интер» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Франка Кессье. Миланский клуб предложил сине-гранатовым обмен хавбека на двух игроков — защитника Дензела Думфриса и Хоакина Корреа, сообщает Sport.es.

По информации источника, подобный вариант не устроил каталонцев. Вместо Думфриса и Корреа «Барселона» предпочла бы получить опорного полузащитника «нерадзурри» Марсело Брозовича.

В сезоне-2022/2023 на счету Кессье 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Кессье забивает победный гол в «эль-класико»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее агент Кессье опровергал информацию о том, что его клиент согласен покинуть «Барселону».

Материалы по теме
Агент футболиста «Барселоны» опроверг сообщения, что его клиент согласился уйти из команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023