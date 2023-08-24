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Футболистки сборной Испании отдыхают на яхте на Ибице после триумфального ЧМ. Видео

Футболистки сборной Испании отдыхают на яхте на Ибице после триумфального ЧМ. Видео
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Футболистки сборной Испании устроили себе отдых на Ибице после победы на женском чемпионате мира — 2023. Дженнифер Эрмосо опубликовала в своих соцсетях видео с яхты, на которой она отдыхает в компании других испанских футболисток.

Футболистки сборной Испании отдыхают на Ибице после победы на ЖЧМ-2023. Видео:

Напомним, национальная команда Испании выиграла чемпионат мира, одолев в финале сборную Англии благодаря голу защитницы Ольги Кармоны в середине первого тайма. Испания стала второй страной в истории, выигравшей чемпионаты мира среди мужчин и женщин. Ранее это удалось сделать национальным командам Германии.

В полуфинале сборная Испании победила национальную команду Швеции со счётом 2:1, а сборная Англии обыграла хозяек турнира, австралиек — 3:1.

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