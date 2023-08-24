Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника Эмерика Лапорта

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника Эмерика Лапорта
Аудио-версия:
Комментарии

Саудовский «Аль-Наср» на своих официальных ресурсах объявил о переходе испанского защитника Эмерика Лапорта.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера испанского футболиста в «Аль-Наср» из английского «Манчестер Сити» составит около € 30 млн, а сам защитник подпишет контракт с зарплатой в € 20 млн в год. Соглашение Лапорта с саудовской командой будет рассчитано на три года.

29-летний Лапорт играл за «Манчестер Сити» с 2018 года. За это время защитник провёл 180 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. В составе «горожан» испанец завоевал 15 трофеев, став в том числе победителем Лиги чемпионов и пятикратным чемпионом Англии.

Этим летом состава «Аль-Насра» пополнили защитник Алекс Теллес, полузащитники Секу Фофана и Марсело Брозович и нападающие Отавио и Садио Мане. Также за клуб играет форвард Криштиану Роналду.

Материалы по теме
Криштиану Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в азиатскую Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android