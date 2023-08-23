Криштиану Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в азиатскую Лигу чемпионов
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче квалификационного раунда азиатской Лиги чемпионов над «Шабабом Аль-Ахли».
«Сложная игра, но важная для выхода в азиатскую Лигу чемпионов победа! Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!» – написал Роналду в одной из социальных сетей.
Напомним, 22 августа завершился матч квалификационного раунда азиатской Лиги чемпионов, в котором саудовский «Аль-Наср» встречался с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Матч завершился волевой победой «Аль-Насра» со счётом 4:2. Криштиану Роналду отметился результативной передачей, ассистировав хорватскому одноклубнику Марсело Брозовичу.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года.
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