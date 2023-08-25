Эрмосо сделала татуировку с надписью «Нет лета без поцелуя» после инцидента с Рубиалесом

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую во время церемонии награждения после финала чемпионата мира среди женщин — 2023, схватив за голову, неожиданно поцеловал в губы президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес, сделала временную татуировку, отсылающую к этому инциденту.

«#Нет лета без поцелуя», — с таким текстом на испанском языке сделана татуировка. Эрмосо поделилась её снимком в своей социальной сети.

Фото: Личный архив Дженнифер Эрмосо

В финале чемпионата мира испанки со счётом 1:0 переиграли сборную Англии. Решающий гол был забит защитником Ольгой Кармоной на 29-й минуте матча. Эрмосо на 70-й минуте не реализовала пенальти, мяч после её удара поймала голкипер сборной Англии Мэри Ирпс.

33-летняя Эрмосо с лета 2022 года выступает за мексиканскую «Пачуку». Ранее она играла за испанские «Барселону», «Атлетико» Мадрид и «Райо Вальекано», французский «ПСЖ», шведский «Тюресо».