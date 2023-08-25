Эрмосо сделала татуировку с надписью «Нет лета без поцелуя» после инцидента с Рубиалесом

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую во время церемонии награждения после финала чемпионата мира среди женщин — 2023, схватив за голову, неожиданно поцеловал в губы президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес, сделала временную татуировку, отсылающую к этому инциденту.
«#Нет лета без поцелуя», — с таким текстом на испанском языке сделана татуировка. Эрмосо поделилась её снимком в своей социальной сети.
Фото: Личный архив Дженнифер Эрмосо
В финале чемпионата мира испанки со счётом 1:0 переиграли сборную Англии. Решающий гол был забит защитником Ольгой Кармоной на 29-й минуте матча. Эрмосо на 70-й минуте не реализовала пенальти, мяч после её удара поймала голкипер сборной Англии Мэри Ирпс.
33-летняя Эрмосо с лета 2022 года выступает за мексиканскую «Пачуку». Ранее она играла за испанские «Барселону», «Атлетико» Мадрид и «Райо Вальекано», французский «ПСЖ», шведский «Тюресо».
- 25 августа 2023
-
01:23
-
01:03
-
00:58
-
00:45
-
00:39
-
00:37
-
00:30
-
00:14
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28