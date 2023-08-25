Борха Иглесиас — о ситуации с Рубиалесом: не вернусь в сборную, пока ситуация не изменится

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас высказался по поводу извинения главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за сексистский скандал с поцелуем футболистки.

«Я огорчён и разочарован. Как футболист и как человек я не чувствую себя причастным к тому, что произошло сегодня в штаб-квартире испанской федерации футбола. Я считаю прискорбным, что они продолжают оказывать давление и акцентировать внимание на игроке команды.

Носить футболку сборной Испании — одно из величайших событий в моей карьере. Не знаю, может быть, в какой-то момент я снова стану вариантом для команды, но я принял решение не возвращаться в сборную, пока ситуация не изменится и подобные поступки не останутся безнаказанными. За более справедливый, гуманный и порядочный футбол», — написал Иглесиас на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.