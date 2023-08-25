Министр равенства Испании отреагировала на извинения Рубиалеса за скандал с поцелуем

Министр по вопросам равенства в Испании Ирен Монтеро отреагировала на извинения главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за сексистский скандал с поцелуем футболистки.

«Рубиалес стремится остаться безнаказанным. Взирая на это, прокуратура и министерство спорта защищают футболистку, говорят «нет» мачизму (сознанию мужского превосходства. — Прим. «Чемпионата») и гарантируют право на сексуальную свободу. Сейчас, как никогда, Дженни Эрмосо не одинока», — написала Монтеро в своих соцсетях.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.