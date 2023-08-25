Хет-трик Роналду и дубль Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех» в матче Про-Лиги

Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Наср». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» со счётом 5:0, Криштиану Роналду оформил хет-трик, а Садио Мане отметился дублем.

На 27-й минуте Садио Мане с передачи Криштиану Роналду открыл счёт в матче, выведя «Аль-Наср» вперёд. Вскоре, на 38-й минуте, Роналду смог отличиться самостоятельно, удвоим преимущество гостей. Во втором тайме, на 55-й минуте, Роналду забил свой второй гол в матче, доведя счёт до разгромного. На 81-й минуте Садио Мане смог вновь отличиться, оформив дубль и ещё сильнее увеличив преимущество «Аль-Насра». В самой концовке встречи, на 90+5-й минуте, Роналду смог забить свой третий мяч во встрече, оформив хет-трик и установив окончательный счёт матча — 5:0, разгромная победа «Аль-Насра» благодаря великолепной игре Мане и Роналду.

«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Иттифак» финишировал седьмым, заработав 37 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).