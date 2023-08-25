Веденеев: игра «Урала» — скучное зрелище без перспектив, им повезло в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Уралом».

«Сыграно ещё только несколько туров, выводы делать неразумно. Пока все ещё только ищут оптимальную игру. Надо ещё четыре-пять туров подождать, и тогда таблица будет объективной. У того же «Зенита» были проблемы, но сейчас он с ними справляется, скоро должен вернуться Родригао, укрепить оборону. Тем самым автоматически усилится и атака. Поэтому смотреть надо на игру команд, а не на таблицу. Я «Урал» видел – ничего особенного в его игре нет. В нескольких матчах откровенно повезло, например, в игре со «Спартаком», когда красно-белые сами себе просто «привозили» мячи. А игроки «Урала» даже никаких усилий не прилагали.

Как «Урал» будет играть в Петербурге? Команды с ограниченными финансовыми возможностями всё время пытаются наладить игру в атаке и не всегда успевают справиться с соперниками. Но смотреть их интересно. А «Урал» — здоровые парни, все в оборону, стандартные положения, борьба и всё остальное. Скучное зрелище, которое и для команды, и для зрителей никаких перспектив не имеет. Думаю, постановку какой-то атакующей игры тренер не видит, поэтому идёт по проторённой дорожке: оборона, плотная игра с ведущими футболистами соперника, стандартные положения.

На «Газпром Арене» тоже будет довольно скучно? Это будет зависеть от «Зенита». Надо просто в первом тайме гол забить – и тогда будет уже весело. Бразильцы и сами по себе играют открыто и безбоязненно, а когда забивают – с ними вообще сложно справиться», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».