Сенников: «Зенит» набрал ход после победы над «Спартаком», явный фаворит в игре с «Уралом»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы «Зенита» на победу в предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», отметив, что сине-бело-голубые набрали ход после гостевой победы в матче со «Спартаком» и могут возглавить турнирную таблицу.

Может ли «Зенит» потерять очки в матче с «Уралом»? «Зенит» набрал ход после победы над «Спартаком» и постарается возглавить турнирную таблицу. Конечно, команде Семака по силам одолеть «Урал». А что касается екатеринбуржев, мы видели, как они играли против «Балтики». Они обыграли соперника спокойно. Не было особого движения, которое мы видели в предыдущих матчах. Поэтому мне и кажется, что преимущество будет у «Зенита».

Кажется ли мне, что «Урал» будет постепенно сдавать позиции? Я считаю, что в матче с «Зенитом» фаворитом будут хозяева. Причем явным. Дома, при своих болельщиках, «Урал», понятно, показывает совсем другой футбол», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» состоится в субботу, 26 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Екатеринбургский клуб занимает второе место в таблице РПЛ с 13 очками в пяти стартовых матчах чемпионата. «Зенит» располагается на четвёртой позиции с 10 очками в пяти встречах.