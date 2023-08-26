Де Брёйне выбрал лучшего полузащитника в споре между Иньестой, Зиданом и Модричем

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне назвал своего фаворита среди легендарных полузащитников.
32-летнему бельгийскому игроку предстояло выбрать между Лукой Модричем, Андресом Иньестой и Зинедином Зиданом. Футболист сделал свой выбор в пользу Зидана, поставив его на первое место, следом в рейтинге Де Брёйне расположился Модрич, Иньеста – третий.
«Почему я выбрал именно Зидана? Раньше футбол был более чистым, и мне нравилось наблюдать за шоу и импровизацией», – сказал Де Брёйне в видео на YouTube-канале Sky Sports.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Кевин Де Брёйне провёл 32 матча, забил семь голов и отдал 16 голевых передач. Контракт бельгийского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.
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