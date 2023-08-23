Кевин Де Брёйне подарил игрокам «Манчестер Сити» платиновые iPhone

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сделал подарки всем своим одноклубникам.

Как сообщает ESPN, бельгийский футболист подарил игрокам «Манчестер Сити» платиновые телефоны Apple iPhone. Отмечается, что таким образом Де Брёйне решил поздравить команду с «треблом», который английская команда оформила в прошлом сезоне, завоевав Кубок Англии, золото АПЛ и титул Лиги чемпионов.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Кевин Де Брёйне провёл 32 матча, забил семь голов и отдал 16 голевых передач. Контракт бельгийского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: