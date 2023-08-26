Главный тренер «Ахмата» Ромащенко прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался по поводу ничейного результата в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Была заметна разница в организации общекомандных действий и структуры, над которыми мы работаем. Мы до сих пор не знаем до конца о состоянии игроков. Мы выбрали направление игры через пас. За восемь дней мы сделали большой скачок. Впереди много работы.

Мы настраивали ребят на определённые вещи. Удалось найти обратную коммуникацию с ними, плюс у нас была победа над «Оренбургом». На позитивных моментах всегда легче строить работу.

По «Спартаку» нам было всё понятно, всё известно. Скажу честно, что я не следил за РПЛ, видел только хайлайты. Но мы провели качественную работу при разборе, пытались сыграть на слабых сторонах. Мы много подарили «Спартаку», сам соперник ничего не создал — всё было после наших ошибок. Хочу поблагодарить игроков.

Мы не настраивали игроков на ничью. Наша цель — только победа. Мы сказали ребятам, что если мы просто хорошо сыграем, то у нас не будет ни единого шанса. На это мы их настроили.

Нельзя исправить на ходу всё, что нужно. Пришёл новый тренерский штаб. В голове у ребят всё ещё отголоски прошлого. Игра была обоюдоострая. Но в первом тайме и в концовке второго тайма мы были лучше. Мы контролировали мяч, меняли направления атаки. С «Оренбургом» такого не было, потому что мы готовились только полтора дня. Сейчас прошло пять — уже лучше», — передаёт слова Ромащенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.