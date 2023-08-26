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Спартак — Ахмат 0:0, результат матча 6-го тура РПЛ 26 августа

«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги
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Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).

В первом тайме обе команды имели неплохие моменты для взятия ворот, а нападающий «Ахмата» Владимир Ильин на 18-й минуте попал в штангу ворот «Спартака», но этого было недостаточно, чтобы открыть счёт в матче — команды ушли на перерыв без забитых мячей — 0:0.

Во втором тайме рисунок игры остался прежним — обе команды создавали множество моментов для взятия ворот, но так и не смогли открыть счёт во встрече, он остался прежним до конца матча — 0:0, безголевая ничья.

Таким образом, после результата сегодняшнего матча «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками после шести туров чемпионата. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный
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