Андрей Лунёв дебютировал за «Карабах»

Российский голкипер Андрей Лунёв провёл первый матч за азербайджанский футбольный клуб «Карабах».

31-летний россиянин вышел в основном составе своей команды и отыграл весь матч 4-го тура Премьер-лиги Азербайджана с «Кяпазом». Оставить свои ворота в неприкосновенности у Андрея не вышло, на 86-й минуте гости смогли забить гол и вырвать ничью. После четырёх туров «Карабах» занимает третье место в чемпионате с семью очками.

«Карабах» стал вторым зарубежным клубом в карьере голкипера. До этого он выступал за леверкузенский «Байер», который покинул летом этого года на правах свободного агента. За два сезона Лунёв провёл три матча за немецкий клуб во всех турнирах, пропустив в них четыре мяча.

За карьеру Лунёв успел поиграть также за «Уфу» и санкт-петербургский «Зенит». С петербуржцами вратарь стал трёхкратным чемпионом России.