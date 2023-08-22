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Агент Лунёва: в день подписания контракта с «Карабахом» нам пришло ещё два предложения

Агент Лунёва: в день подписания контракта с «Карабахом» нам пришло ещё два предложения
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Антон Смирнов, агент экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунёва, рассказал, что в день подписания контракта российского голкипера с «Карабахом» футболисту поступило два предложения от других клубов.

«В день подписания контракта с «Карабахом» нам пришло ещё два предложения — израильский «Маккаби» и бельгийский «Кортрейк». Приём по бельгийскому клубу была конкретика. Мы могли бы рассмотреть эти предложения, но так дела не делаются. На тот момент мы уже достигли всех договорённостей с «Карабахом», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее Андрей Лунёв играл за «Байер», «Зенит», «Уфу» и некоторые другие российские клубы. С «Зенитом» 33-летний голкипер трижды становился чемпионом России.

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