Агент Лунёва: в день подписания контракта с «Карабахом» нам пришло ещё два предложения

Антон Смирнов, агент экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунёва, рассказал, что в день подписания контракта российского голкипера с «Карабахом» футболисту поступило два предложения от других клубов.

«В день подписания контракта с «Карабахом» нам пришло ещё два предложения — израильский «Маккаби» и бельгийский «Кортрейк». Приём по бельгийскому клубу была конкретика. Мы могли бы рассмотреть эти предложения, но так дела не делаются. На тот момент мы уже достигли всех договорённостей с «Карабахом», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее Андрей Лунёв играл за «Байер», «Зенит», «Уфу» и некоторые другие российские клубы. С «Зенитом» 33-летний голкипер трижды становился чемпионом России.