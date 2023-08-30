Игрок ЦСКА Мендес: Игорь Акинфеев — великий вратарь

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал игру вратаря команды Игоря Акинфеева, который несколько раз выручил армейцев в основное время кубкового матча с «Сочи» и стал героем серии пенальти.
«У обеих команд были шансы забить в основное время. Мы все прекрасно понимаем, что Игорь представляет для нашего клуба и российского футбола. Это великий вратарь! Сегодня он нам сильно помог. Игорь очень круто спас нас в основное время и отразил решающий пенальти», — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 30 августа, состоялся матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Основное время матча, проходившего на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилось с ничейным счётом 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы со счётом 5:4.
- 30 августа 2023
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