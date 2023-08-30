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ЦСКА переиграл «Сочи» в серии пенальти

ЦСКА переиграл «Сочи» в серии пенальти
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Завершился матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Основное время матча, проходившего на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилось с ничейным счётом 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы со счётом 5:4.

Бóльшую часть матча «Сочи» владел преимуществом и создал несколько хороших моментов для взятия ворот, однако голкипер армейцев Игорь Акинфеев, восстановившийся после травмы, сыграл надёжно. Кроме того, в отдельных эпизодах вратаря подстраховали защитники. В серии пенальти решающим стал сейв Игоря Акинфеева, который отразил удар защитника «Сочи» Юрия Медведева.

По итогам трёх туров «Сочи» набрал четыре очка. Южане расположились на третьем месте в турнирной таблице группы А. В активе ЦСКА пять очков, армейцы находятся на втором месте, на одно очко отставая от лидера группы, «Оренбурга».

Фонбет Кубок России . Группа A
30 августа 2023, среда. 17:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
4 : 5
ЦСКА
Москва
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