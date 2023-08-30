«Лион» не будет приобретать Даниила Фомина у «Динамо»

«Лион» не будет покупать полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Приоритетом «Лиона» на позицию полузащитника является игрок «Милана» Крунич. Вариант с Фоминым отпал», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее сегодня, 30 августа, появилась информация, что «Лион» сделал предложение московскому «Динамо» в размере € 8 млн за российского полузащитника. Помимо предложенных € 8 млн, «Лион» был готов включить в сделку бонусы.

В текущем сезоне Фомин провёл восемь матчей за «Динамо». На его счету один гол и один результативный пас в матче Кубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн. Его контракт с «Динамо» заканчивается летом 2025 года. За столичную команду Даниил выступает с 2020 года. Тогда он перешёл из «Уфы» за € 3,5 млн.