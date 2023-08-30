Мостовой: пиво с моим изображением — памятный сувенир для болельщиков «Сельты»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал решение испанской команды выпустить пиво в честь столетия клуба с его изображением. Также на пиве появится изображение и Валерия Карпина.

«Отлично. Так и должно быть. Тех людей, которые много лет отдали футболу и делали клуб популярнее, необходимо увековечить в памяти. В том числе и на пиве, ведь это будут коллекционировать. Можно сказать, что эта бутылка с моим изображением — отличный сувенир для всех болельщиков «Сельты» и просто любителей футбола. Мне тоже обещали прислать, поставлю его у себя.

«Вообще, это не первый мой опыт участия в рекламе пива. В 1990-е годы я первый из футболистов снялся в рекламе какого-то батайского пива. Было смешно. А сам я к пиву отношусь спокойно. Могу выпить после просмотра футбола или хоккея. Когда был футболистом, не любил его совсем», — приводит слова Мостового RT.

Напомним, ранее появилась информация, что изображения российских футболистов Валерия Карпина и Александра Мостового появятся на бутылках пива, выпущенного к юбилею «Сельты».