Мостовой: пиво с моим изображением — памятный сувенир для болельщиков «Сельты»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал решение испанской команды выпустить пиво в честь столетия клуба с его изображением. Также на пиве появится изображение и Валерия Карпина.
«Отлично. Так и должно быть. Тех людей, которые много лет отдали футболу и делали клуб популярнее, необходимо увековечить в памяти. В том числе и на пиве, ведь это будут коллекционировать. Можно сказать, что эта бутылка с моим изображением — отличный сувенир для всех болельщиков «Сельты» и просто любителей футбола. Мне тоже обещали прислать, поставлю его у себя.
«Вообще, это не первый мой опыт участия в рекламе пива. В 1990-е годы я первый из футболистов снялся в рекламе какого-то батайского пива. Было смешно. А сам я к пиву отношусь спокойно. Могу выпить после просмотра футбола или хоккея. Когда был футболистом, не любил его совсем», — приводит слова Мостового RT.
Напомним, ранее появилась информация, что изображения российских футболистов Валерия Карпина и Александра Мостового появятся на бутылках пива, выпущенного к юбилею «Сельты».
- 30 августа 2023
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:47
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:19
-
22:19
-
22:09
-
22:04
-
21:57
-
21:57
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:45
-
20:40