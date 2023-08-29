Мостовой: «Спартак» не был лучше «Динамо», но снова будут говорить: «Абаскаль — гений»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (4:1), а также отметил, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка должен усвоить урок после этой игры.

«Хороший матч, «Спартак» забил всё, что не залетало в прошлых матчах. Но глобально игрой «Спартака» восхищаться не стоит, они не были лучше. Личка должен усвоить урок после этой игры — он ошибся с составом на игру. В первые 25 минут «Спартак» просто переиграл «Динамо».

Во втором тайме «Динамо» заиграло более-менее, было даже моментами лучше. Думаю, динамовцы сделают выводы и пойдут дальше. Страшного ничего не случилось. Но сейчас снова пойдут разговоры: «Абаскаль — гений», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.