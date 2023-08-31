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Литвинов рассказал, что в «Спартаке» игрокам не разрешают пить пиво после матчей

Литвинов рассказал, что в «Спартаке» игрокам не разрешают пить пиво после матчей
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не разрешает футболистам пить пиво после матчей. Также Литвинов высказался о победе красно-белых в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (4:1).

«За счёт чего «Спартак» свежо выглядел против «Динамо»? Пообщались, поговорили с ребятами, в чем проблемы. Все понимают, что в футболе бывают отрезки, когда идет и когда все плохо, и ничего не получается. Есть команда, тренерский штаб. Разобрали ошибки. Вышли совсем с другим настроем.

Связка с Пруцевым в центре поля? Мы давно вместе играем. Есть определенные моменты сыгранности.

Разрешает ли Абаскаль игрокам «Спартака» выпить пива после матча, как Личка в «Динамо»? Нет. У нас как‑то все спокойно с этим — никто даже не заикается. Есть моменты перекуса, когда нужно закрыть углеводное окно — пицца или еще что‑то», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

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