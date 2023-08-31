«Локомотив» пожелал Конти постоянной игровой практики в «Колоне»

Московский «Локомотив» на своих официальных ресурсах объявил о переходе защитника Хермана Конти в аргентинский «Колон» на правах аренды. Также пресс-служба железнодорожников пожелала игроку получения постоянной практики в новом клубе.

«Мы желаем защитнику успешного выступления в «Колоне» и постоянной игровой практики», — гласит сообщение «Локомотива».

Конти перешёл в «Колон» в аренду с правом выкупа. Соглашение рассчитано до июня 2024 года.

29-летний Конти перешёл в «Локомотив» в январе 2023 года. За московский клуб аргентинский защитник провёл пять матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.

Конти связан контрактом с «Локомотивом» до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в € 1,8 млн.