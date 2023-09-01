Источник: Коутиньо подпишет контракт с саудовским «Аль-Духаилем» до 2026 года
Поделиться
Бразильский плеймейкер «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переезду в Саудовскую Аравию. Полузащитник перейдёт в «Аль-Духаиль», который предлагает ему контракт до 2026 года, информирует журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Напомним, ранее стало известно об интересе к Коутиньо со стороны ряда катарских клубов. К тому же некоторые команды из Саудовской Аравии присматривались к футболисту, но отмечается, что катарские находятся ближе к сделке по полузащитнику.
В прошлом сезоне за «Астон Виллу» Коутиньо провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.
Как в Саудовской Аравии встретили Роберто Фирмино? Видео:
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
12:01
-
11:49
-
11:44
-
11:36
-
11:31
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:54
-
10:51
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:47
-
09:40
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:26
-
09:15
-
09:08
-
08:43
Партнерский контент