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Источник: Коутиньо подпишет контракт с саудовским «Аль-Духаилем» до 2026 года

Источник: Коутиньо подпишет контракт с саудовским «Аль-Духаилем» до 2026 года
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Бразильский плеймейкер «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переезду в Саудовскую Аравию. Полузащитник перейдёт в «Аль-Духаиль», который предлагает ему контракт до 2026 года, информирует журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно об интересе к Коутиньо со стороны ряда катарских клубов. К тому же некоторые команды из Саудовской Аравии присматривались к футболисту, но отмечается, что катарские находятся ближе к сделке по полузащитнику.

В прошлом сезоне за «Астон Виллу» Коутиньо провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.

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