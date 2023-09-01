Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 21:45

«Рома» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 21:45
Комментарии

В матче 3-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 3-й тур
01 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Италии команды дважды сыграли вничью. В первом круге со счётом 2:2, во втором — 1:1.

«Милан» стартовал в сезоне-2023/2024 Серии А с двух побед, команда возглавляет турнирную таблицу. В 1-м туре подопечные Стефано Пиоли обыграли «Болонью» со счётом 2:0, а во втором разгромили «Торино» — 4:1. «Рома» пока победы не добилась: ничья с «Салернитаной» (2:2) и поражение от «Вероны» (1:2).

Материалы по теме
Закрытие трансферного окна. Форвард «Спартака» — в Барселоне, у «Баварии» — драма! LIVE
Live
Закрытие трансферного окна. Форвард «Спартака» — в Барселоне, у «Баварии» — драма! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android