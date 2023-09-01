Закрытие трансферного окна в Европе! Последние переходы лета-2023 — онлайн. LIVE

Всем привет! Если вы читаете этот текст, значит, неравнодушны к европейскому футболу. А что может быть увлекательнее трансферного дедлайна? Ну, кроме самых решающих матчей и всяких финалов. Да и те подчас меньше будоражат болельщика, чем поздние трансферы. Здесь интрига живёт до последних минут: сторгуются или нет, а если договорятся — успеют ли оформить сделку? Иногда настоящие драмы на флажке разворачиваются!

В топ-5 лиг Европы регистрационный период подошёл к концу. Но не везде окна закроются одновременно. Первой финиширует Бундеслига, последними — АПЛ и Примера.

🔓 Германия: 1 сентября, 19:00 мск.

🔓 Италия: 1 сентября, 21:00 мск.

🔓 Франция: 2 сентября, 00:00 мск.

🔓 Англия: 2 сентября, 1:00 мск.

🔓 Испания: 2 сентября, 1:00 мск.

В этом материале следим за всеми последними перемещениями игроков в летнее ТО-2023. Как минимум несколько громких операций ещё должно случиться!