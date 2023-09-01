Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Закрытие трансферного окна в Европе: последние переходы лета-2023 — онлайн-трансляция, кто куда, суммы сделок

Закрытие трансферного окна в Европе! Последние переходы лета-2023 — онлайн. LIVE
Константин Кринский Никита Паглазов
,
Закрытие трансферного окна в Европе
Аудио-версия:
Комментарии
Топы АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги готовят сделки «на флажке».

Всем привет! Если вы читаете этот текст, значит, неравнодушны к европейскому футболу. А что может быть увлекательнее трансферного дедлайна? Ну, кроме самых решающих матчей и всяких финалов. Да и те подчас меньше будоражат болельщика, чем поздние трансферы. Здесь интрига живёт до последних минут: сторгуются или нет, а если договорятся — успеют ли оформить сделку? Иногда настоящие драмы на флажке разворачиваются!

В топ-5 лиг Европы регистрационный период подошёл к концу. Но не везде окна закроются одновременно. Первой финиширует Бундеслига, последними — АПЛ и Примера.

  • 🔓 Германия: 1 сентября, 19:00 мск.
  • 🔓 Италия: 1 сентября, 21:00 мск.
  • 🔓 Франция: 2 сентября, 00:00 мск.
  • 🔓 Англия: 2 сентября, 1:00 мск.
  • 🔓 Испания: 2 сентября, 1:00 мск.

В этом материале следим за всеми последними перемещениями игроков в летнее ТО-2023. Как минимум несколько громких операций ещё должно случиться!

1
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Футбол Англия •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android