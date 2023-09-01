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Эванс подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» сроком на один сезон

Эванс подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» сроком на один сезон
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35-летний защитник Джонни Эванс подписал краткосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед» до июня 2024 года.

«Рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед», клубу, где я всегда чувствовал себя как дома. Этот клуб и его болельщики формировали меня как игрока и как личность с 15 лет, и я рад вернуться туда, где всё начиналось в составе этой талантливой команды.

Мне очень понравилось работать под руководством менеджера Эрика тен Хага и его тренерского штаба во время предсезонной подготовки, и я с нетерпением жду возможности помочь команде вместе добиться успеха», – приводит слова Эванса пресс-служба «красных дьяволов».

Эванс — воспитанник системы «Ман Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» североирландский защитник дебютировал 26 сентября 2007 года в матче Кубка английской лиги с «Ковентри Сити». В последние годы Джонни выступал за «Лестер», который по итогам сезона-2022/2023 покинул высшую английскую лигу, а сам Эванс получил статус свободного агента в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2022/2023 Эванс провёл 14 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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