«Алания» победила «Енисей», «Сокол» обыграл «Волгарь»

Вчера, 2 августа, проходили матчи 8-го тура Мелбет Первой лиги.

В первом матче игрового дня «Сокол» победил «Волгарь» (2:1) благодаря голам Дмитрия Сасина и Владлена Бабаева. В составе «Волгаря» отличился Данил Клёнкин.

«Химки» сыграли вничью с «Кубанью» — 1:1. На гол Каррика Левина «Химки» ответили точным ударом Владислава Яковлева.

«Алания» обыграла «Енисей со счётом 2:1. Защитник „Енисея“ Николай Марков забил в свои ворота, затем Максим Савельев сравнял счёт. Победный мяч в составе „Алании“ забил Ислам Машуков.

По итогам восьми туров «Алания» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. На счету владикавказцев 19 баллов. «Сокол», идущий вторым, набрал 16 очков, а «Тюмень» и «Акрон», сыгравшие на один матч меньше, — 13.