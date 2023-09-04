Дудиев: молодые вратари «Балтики» учатся у Джанаева, он им помогает

Капитан футбольного клуба «Балтика» Аслан Дудиев рассказал, как в калининградской команде осваивается голкипер Сослан Джанаев.

«Легендарный Сослан Джанаев теперь присоединился к нам. У нас вратари молодые, перспективные. Он им помогает, ребята у него учатся. На мой взгляд, его опыт пойдёт на пользу команде, такого бэкграунда в нашей команде нет ни у кого. Когда узнал, что его берут к нам, созвонились. Начали искать квартиру, помог ему обустроиться в Калининграде», – приводит слова Дудиева Metaratings.

36-летний Джанаев пополнил состав калининградского клуба на правах свободного агента в конце августа, подписав однолетний контракт. Ранее футболист трижды становился серебряным призёром чемпионата России.