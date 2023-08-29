Сослан Джанаев подписал контракт с «Балтикой»

36-летний российский голкипер Сослан Джанаев на правах свободного агента подписал контракт с «Балтикой». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь будет играть за калининградцев под 35-м номером.

Последним клубом Джанаева был «Сочи». В сезоне-2022/2023 голкипер провёл за «барсов» 11 матчей, в которых пропустил 23 мяча. В течение карьеры Джанаев также выступал за «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «КАМАЗ», «Рубин», польскую «Медзь».

Вратарь трижды становился серебряным призёром чемпионата России: в 2009 году — со «Спартаком», в сезоне-2015/2016 — с «Ростовом», в сезоне-2021/2022 — с «Сочи», за который провёл больше всего матчей в карьере (71).

Джанаев принимал участие в трёх матчах сборной России (два из них — товарищеские, один — в Лиге наций УЕФА).

После шести сыгранных туров нового сезона РПЛ «Балтика» с тремя очками идёт на 15-м месте в турнирной таблице.