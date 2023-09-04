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Перед матчем со «Спартаком» игрокам «Краснодара» показали высказывание Заремы Салиховой

Перед матчем со «Спартаком» игрокам «Краснодара» показали высказывание Заремы Салиховой
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Перед встречей 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» футболистам «Краснодара» в раздевалке показали высказывание Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Салихова предрекала лёгкую победу спартаковцев, она сказала, что московский коллектив даже не заметит «Краснодар» на поле.

Напомним, в субботу, 2 сентября, южане одолели «Спартак» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились колумбийский нападающий Джон Кордоба и армянский полузащитник Эдуард Сперцян.

На данный момент «Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков в семи встречах. «Спартак» располагается на девятом месте с 10 очками.

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