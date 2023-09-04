«Спартак» избавился от балласта, ЦСКА купил нового бразильца. Трансферы недели в РПЛ

На прошлой неделе в ведущих лигах Европы закрылось трансферное окно. А вот у российских клубов ещё есть возможность регистрировать переходы до 14 сентября. Рассказываем о главных сделках прошлой недели, связанных с клубами РПЛ.

Шамар Николсон: «Спартак» → «Клермон» (аренда € 500 тыс.)

Шамар Николсон Фото: ФК «Клермон»

В этом сезоне Николсон не провёл ни одного матча в составе «Спартака». Естественно, такой расклад не устраивал 26-летнего футболиста. «Уотфорд», «Валенсия», клубы из Саудовской Аравии — такие варианты мелькали в прессе в последние дни. По информации «Чемпионата», в аренде игрока был заинтересован турецкий «Самсунспор». Однако сделка сорвалась в последний момент по причине промедления со стороны игрока. В итоге Николсон уехал во Францию — «Клермон» арендовал его до конца нынешнего сезона с опцией выкупа. Кстати, за этот клуб выступает бывший защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Кейта Бальде: «Спартак» → «Эспаньол» (аренда)

Кейта Бальде Фото: ФК «Эспаньол»

Ещё один футболист, который покинул «Спартак» в день закрытия трансферного окна в топ-лигах Европы. В отличие от Николсона, Бальде выходил на поле в нынешнем сезоне. Правда, его игровое время ограничилось 100 минутами (два матча в РПЛ, один — в Кубке). Кейта уехал в Испанию, но в Примере он не сыграет. «Эспаньол» по итогам прошлого сезона вылетел из элитной лиги и теперь выступает во втором по значимости дивизионе. Схема та же, что и у Шамара — аренда до конца сезона с правом последующего выкупа. Федерико Пасторелло, агент 28-летнего футболиста, был против такого трансфера. По словам представителя игрока, тот сам принял такое решение.

Келлвен: «Атлетико Паранаэнсе» → ЦСКА (€ 4,5 млн)

Келлвен (в центре с мячом) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бразильский новичок ЦСКА подписал контракт до 2028 года. О трансфере 22-летнего игрока объявили 1 сентября, а уже 3-го числа он вышел в стартовом составе на ответственный матч с «Зенитом». Предыдущим клубом Келлвена был «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал с 2018 года (165 матчей, семь голов, 22 ассиста). «Келлвена бросили в бой буквально с другой планеты. Надо отдать должное, что он воспринял это с энтузиазмом — человек любит футбол. Он откликнулся на этот призыв и действовал достаточно разумно до того времени, пока был запас сил. Акклиматизация и адаптация ещё впереди», — так оценил дебют новичка главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Саба Сазонов: «Динамо» → «Торино» (€ 2,75 млн)

Саба Сазонов Фото: torinofc.it

Сазонов сменил Россию на Италию, а его трансфер обогатил «Динамо» почти на € 3 млн. Правда, дебют футболиста сборной Грузии отложили до середины сентября — матч с «Дженоа» он просидел в запасе. После перехода в «Торино» Сазонов подчеркнул, что готов к итальянскому футболу. По словам 21-летнего игрока, Италия — лучшее место для роста любого центрального защитника. Сабе впервые придётся играть не в чемпионате России, ведь до этого он выступал за «Динамо» и «Зенит». Если верить информации в СМИ, то в услугах Сазонова были заинтересованы «Лион», «Фрозиноне» и клубы из Турции. Но сам футболист предпочёл уехать в Турин.

Сослан Джанаев: «Сочи» → «Балтика» (свободный агент)

Сослан Джанаев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ветеран (36 лет) начал нынешний сезон в статусе безработного, однако нашёл новый клуб в последние дни августа. Последние четыре года Сослан провёл в составе «Сочи» (71 матч), но в предыдущем сезоне чаще сидел в запасе, чем играл. Теперь Джанаев заключил контракт с «Балтикой» до конца нынешнего сезона. После его перехода клуб из Калининграда провёл два матча — Сослан в обоих случаях сидел на скамейке запасных. Возможно, его дебют в новой команде мы увидим после международной паузы, тем более что у теперь у каждого клуба РПЛ больше матчей, чем было раньше (спасибо Кубку России).

Кэнто Хасимото: «Ростов» → «Уэска» (свободный агент)

Кэнто Хасимото Фото: JAVIER BLASCO/EPA/ТАСС

Японец покинул родину и перебрался в «Ростов» в 2020 году, но с того момента отыграл всего 30 матчей в составе российской команды. Это связано с тем, что Хасимото приостановил контракт с донским клубом и дважды уезжал в аренду («Виссел Кобе» и «Уэска»). Теперь японский футболист подписал полноценный контракт с испанской командой. В прошлом сезоне он провёл 33 матча в составе «Уэски», которая представляет второй по силе дивизион. Хасимото подписал контракт до лета 2025 года.