Вратарь «Краснодара» Агкацев поделился эмоциями от вызова в сборную России

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился эмоциями от вызова в сборную России на сентябрьский сбор.

«Только положительные эмоции от вызова в сборную. Сегодня была первая тренировка на поле, готовимся к двум матчам. Посмотрели, как играет Египет, было немного тактики на поле. Идёт притирка, всё по плану. Настрой — только на победу, когда играешь за сборную. Неважно, товарищеские матчи или официальные. Мы представляем свою страну», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошлом сезоне 21-летний Агкацев провёл три матча за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги и пропустил три гола. Дебютировал за основную команду «быков» Станислав 25 февраля 2021 года в ответном гостевом матче плей-офф Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:1).