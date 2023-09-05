Врач «Локомотива» отреагировал на слова Карпина о здоровье Сергея Пиняева

Врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья игрока сборной России Сергея Пиняева.
«Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева. С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углублённые медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле. С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчёты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды. Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него. После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса. Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды. Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», — сказал Калюжный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у Пиняева есть некоторые проблемы со здоровьем.
- 5 сентября 2023
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