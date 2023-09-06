Коло Муани — о переходе в «ПСЖ»: готов умереть за эту футболку!

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился впечатлениями от перехода в парижскую команду.

«Я очень счастлив и очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Видел, что президент многое сделал для того, чтобы я перешёл сюда. «ПСЖ» — это клуб, за который я болею с детства, а Париж — это мой родной город, где я вырос, поэтому хотел сделать всё возможное, чтобы приехать сюда. Всегда приятно вернуться к своим корням и попытаться добиться как можно большего с клубом, который ты любишь. Мне также нравится видеть ту работу, которую тренер проводит в команде.

Знаю, что этот клуб хочет завоевать много трофеев, и я думаю, что готов помочь своим товарищам по команде сделать это. Я тот, кто отдаёт все силы на поле. Я готов умереть за эту футболку!» — цитирует Коло Муани официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, ранее парижский клуб объявил о переходе нападающего Коло Муани из «Айнтрахта». По информации СМИ, сумма сделки составила порядка € 75 млн плюс бонусы.