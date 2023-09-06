Коло Муани — о переходе в «ПСЖ»: готов умереть за эту футболку!

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился впечатлениями от перехода в парижскую команду.
«Я очень счастлив и очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Видел, что президент многое сделал для того, чтобы я перешёл сюда. «ПСЖ» — это клуб, за который я болею с детства, а Париж — это мой родной город, где я вырос, поэтому хотел сделать всё возможное, чтобы приехать сюда. Всегда приятно вернуться к своим корням и попытаться добиться как можно большего с клубом, который ты любишь. Мне также нравится видеть ту работу, которую тренер проводит в команде.
Знаю, что этот клуб хочет завоевать много трофеев, и я думаю, что готов помочь своим товарищам по команде сделать это. Я тот, кто отдаёт все силы на поле. Я готов умереть за эту футболку!» — цитирует Коло Муани официальный сайт «ПСЖ».
Напомним, ранее парижский клуб объявил о переходе нападающего Коло Муани из «Айнтрахта». По информации СМИ, сумма сделки составила порядка € 75 млн плюс бонусы.
- 6 сентября 2023
-
17:07
-
16:58
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:33
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:16
-
16:07
-
16:04
-
16:03
-
15:59
-
15:59
-
15:47
-
15:43
-
15:37
-
15:36
-
15:24
-
15:22
-
15:16
-
15:14
-
15:07Илья Кутепов стал игроком «Велеса» Эксклюзив
-
15:05
-
15:03
-
14:54
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:28
-
14:26
-
14:20