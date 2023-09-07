Де Кетеларе: если в «Милане» не получилось, то отчасти это и моя вина

Бельгийский полузащитник Шарль Де Кетеларе, проводящий сезон-2023/2024 в аренде в «Аталанте» из «Милана», прокомментировал своё неудачное выступление в предыдущем сезоне, ставшем для него первым в составе «россонери».
«Когда вы приезжаете в новое место, вам есть чем заняться. Адаптируетесь к стране, игровой системе, языку. Но, конечно, если в «Милане» не получилось, то отчасти это и моя вина: это был не тот сезон, на который я рассчитывал, но я об этом не жалею. Я не всегда достигал высокого уровня, и вступление в уже идущую игру, как это часто случалось со мной, не помогало. Я не взрывной тип, я чувствую себя лучше, когда нахожусь на поле в течение более длительного периода времени, и тогда я действительно могу войти в ход матча.
Остальное сделала критика: я не всегда читаю газеты, стараюсь изолироваться. Но всё равно ты их чувствуешь и не остаёшься равнодушным. Ни разу не забить было проблемой: люди просят голы и результативные передачи, а не просто смотрят на игру», — приводит слова Де Кетеларе La Gazetta dello Sport.
Единственным матчем, который Де Кетеларе в минувшем сезоне провёл от начала и до конца, стала встреча с «Торино» (0:1) в 1/8 финала Кубка Италии.
- 7 сентября 2023
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